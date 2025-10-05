PODCAST CANLI YAYIN

Cihan Ünal Osman Bey karakterinden memnun

Usta oyuncu Cihan Ünal, Kuruluş Orhan dizisinde Osman Bey karakterini canlandıracak. Rolü mutlulukla kabul ettiğini belirten Ünal, dizinin teknik imkanları ile zengin ve şaşalı dekorlarına hayran kaldığını söyledi.

Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Türk sanat camiasının duayen isimlerinden biri olan Cihan Ünal geçmişe, bugüne, diziye ve canlandıracağı karaktere ilişkin açıklamalarda bulundu. Dizide, "Osman Bey" karakterine hayat verecek olan usta sanatçı Cihan Ünal, karaktere ve projeye ilişkin duygularını paylaştı.

ZENGİN VE ŞAŞALI DEKORLAR
Dizide Orhan Bey'in babası ve beyliğin başı Osman Bey karakterini canlandıracak olan duayen oyuncu Cihan Ünal, "Osman Bey'in en büyük özelliği iyi bir devlet adamı olmasıydı" dedi. "Bu rolün teklifini mutlulukla kabul ettim" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Geçmiş projelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan usta oyuncu Cihan Ünal, "Bugünün teknik ve imkan kapasitesinin yanı sıra dekor ve aksesuarı da son derece zengin ve şaşalı buldum" açıklamasıyla sözlerini noktaladı.


Ünal, "Osman Bey milletini koruyan, kollayan onurlu bir devlet adamıydı" dedi.

