PODCAST CANLI YAYIN

Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kim? Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi ne zaman çekildi?

Bilim kurgu sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Görsel efektleri, atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin oyuncuları merak ediliyor. Peki Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kim?

Giriş Tarihi:
Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kim? Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi ne zaman çekildi?

Sinema tutkunlarının merakla beklediği Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı, bu akşam televizyon izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kim, ne zaman çekildi?

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi konusu nedir?

Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan memur K, insanlığın kaderini değiştirebilecek karanlık bir gerçeğin izine düşer. Ortaya çıkardığı bu sır, toplumsal düzeni tehdit eder niteliktedir. K, yaklaşan felaketi durdurmak için uzun süredir ortalarda olmayan eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulmak zorunda kalır.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi oyuncuları kim?

Ryan Gosling

Harrison Ford

Ana de Armas

Jared Leto

Robin Wright

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Dave Bautista

Mackenzie Davis

Barkhad Abdi

Lennie James

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Aynadaki Yabancı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Bilişim suçları için yeni düzenleme geliyor: Banka hesabına dikkat! Hattını kullandırana para cezası
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Cihan Ünal’dan ‘Osman Bey’ açıklaması: Milletini koruyan kollayan onurlu bir devlet adamıydı!
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!