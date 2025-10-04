Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kim? Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi ne zaman çekildi?

Sinema tutkunlarının merakla beklediği Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı , bu akşam televizyon izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kim, ne zaman çekildi?

(Kaynak: Sosyal medya)

Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi konusu nedir?

Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan memur K, insanlığın kaderini değiştirebilecek karanlık bir gerçeğin izine düşer. Ortaya çıkardığı bu sır, toplumsal düzeni tehdit eder niteliktedir. K, yaklaşan felaketi durdurmak için uzun süredir ortalarda olmayan eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulmak zorunda kalır.