Aynada kendisine bakan yabancı tarafını görecek

atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’da Onur Tuna travmaların gölgesindeki Emirhan’ı, Simay Barlas uğruna her şeyi göze alan bir annenin cesaretini, Caner Topçu ise kendiyle yüzleşemeyen bir doktoru canlandıracak. Yakışıklı oyuncu Tuna, “İlk defa bu kadar farklı bir karaktere hayat vereceğim” dedi

Giriş Tarihi:
Aynada kendisine bakan yabancı tarafını görecek

Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, Aynadaki Yabancı ile çok özel bir karaktere hayat verecek. Tuna, diziyle ilgili sorulara çok özel cevaplar verdi:

"Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü size yabancı kaldı?"
Aslında Emirhan'la çok tanıdık taraflarımız yok. Canlandırdığım karakterlerde 'o olsam nasıl davranırdım, yazılı metine bağlı kalarak nasıl reaksiyon gösterirdim' noktasında kendimden tepkiler çıkartıyorum. Emirhan biraz manipülatif ve sevdiklerini kendi travmalarından ötürü göz ardı edebilen bir insan. Mesela dünya anlayışımız zaten burada ayrılıyor.

"Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi?
Ana akımda bu derece kötüye evrilen bir adamı oynamamıştım. Dijital platformlarda buna benzer karakterlere hayat verdim ama tabii ki de her insanın birbirinden farklılığı gibi, birbirine benziyor dediğim karakterlerin de derinliğine indiğinizde çok fazla ayrıştığını görüyorsunuz.

"Aynadaki yabancı izleyicilerin hayatına nasıl bir ayna tutacak?"
Öncelikle dünyada kadın haklarının gereğince yerine getirilmediği ve erkek manipülasyonuyla ilişkilerini devam ettiren çiftler çok. Burada da böyle bir denklem olduğu için daha sonradan farkına varabileceği birçok doneyi içerdiğini düşünüyorum işin.

Dizi özelinde son olarak ne söylemek istersin?
Gerçekten dizide çok özel anlar var. O yüzden hem erkekler hem de kadınlar ortak bir paydada buluşabileceklerini düşünüyorum. Belki erkekler kendilerinin farkına varırlar, belki de kadınlar daha az manipüle olabilirler ya da daha özgür bireyler ortaya çıkabilir.


Yeni sezona damga vurmaya hazırlanan "Aynadaki Yabancı" bu akşam saat 20.00'de atv'de izleyicisi ile buluşacak

