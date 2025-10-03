Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter

Dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu yeni sezonda heyecanın daha da artacağını vurguladı.

Kaynak: atv "MALHUN HATUN BÜTÜN KADINLARIN ÖRNEK ALACAĞI BİR KARAKTER" Dizide Orhan Bey'in annesi ve tarihteki ilk valide sultan Malhun Hatun karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Bennu yıldırımlar rolü için "Heyecan verici ve büyük bir keyifle altından kalkmaya çalışacağım" açıklamasıyla sözlerini sürdürürken karakterin kadınların örnek alabileceği bir karakter olduğunu vurguladı.