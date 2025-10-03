Kuruluş Orhan'ın kadrosu göz kamaştırıyor

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Orhan dizisi yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden ilk oyuncu röportajı geldi. Barış Falay, dizi ve hayat verdiği "Şahinşah Bey" karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Falay, "Yüksek bir oyuncu kadrosuyla bir arada bulunmak çok değerli. Çok heyecanlıyım, umarım seyircimiz de bu heyecanı yaşar. Böyle bir ekiple çalışmak benim için gurur" dedi