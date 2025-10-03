Geri sayım başladı! Aynadaki Yabancı 1. bölümden ipuçları: Karanlıktan doğan bir ışığın hikayesi

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkar ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalır.

Kaynak: atv

Evladına yeniden kavuşabilmesi için tek bir çaresi vardır: Yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak o malikaneye geri dönecek, kocası Emirhan ve ailesinin tüm sırlarını ifşa edecektir. Böylece hem kendini hem de kızını bu cehennemden kurtaracaktır.