Geri sayım başladı! Aynadaki Yabancı 1. bölümden ipuçları: Karanlıktan doğan bir ışığın hikayesi

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Aynadaki Yabancı, yarın akşam ilk kez izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Onur Tuna, Caner Topçu ve Simay Barlas’ın yer aldığı dizi için heyecanı bekleyiş devam ederken ilk bölümden detaylar ortaya çıktı. İşte Aynadaki Yabancı 1. bölümden ipuçları ve görseller...

Onur Tuna'nın "Emirhan", Simay Barlas'ın "Defne", Caner Topçu'nun ise "Barış" karakterine hayat vereceği Aynadaki Yabancı; bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatacak.

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkar ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalır.

Evladına yeniden kavuşabilmesi için tek bir çaresi vardır: Yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak o malikaneye geri dönecek, kocası Emirhan ve ailesinin tüm sırlarını ifşa edecektir. Böylece hem kendini hem de kızını bu cehennemden kurtaracaktır.

Bu amansız mücadelede Azra'nın yolu başarılı estetik cerrahı Barış'la kesişir. Ancak kader, planladığından daha çetin bir oyun kurar. Ameliyat sonrası hafızasını kaybeden Azra büyük bir bilinmezliğe uyanır. Barış'la beraber geçmişinin izlerini ararken aldığı gizemli bir telefon, onu yeniden Karaaslan malikanesine götürecek; bir zamanlar hanımı olduğu eve şimdi aynadaki bir yabancı olarak dönecektir.

Aynadaki Yabancı
