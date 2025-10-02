Aynadaki Yabancı herkese ayna tutacak!

Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı "Aynadaki Yabancı sezona hazır. Dizide hem erkeklerin hem de kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin kendi içindeki "yabancı"yla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Bu özel projede yer alan Caner Topçu başkalarının yaralarını sararken kendiyle yüzleşemeyen bir doktorun çatışmasını izleyiciyle buluşturuyor. İşte Topçu'dan diziyle ilgili ip uçları:



"Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü ise size tamamen yabancı kaldı?" Bana en benzeyen yanı duygularını derinlemesine yaşıyor ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatıyor olması.



Barış karakteri sana yakın mı? Evet Barış karakteri ile yakınlığım var. Birço konuda kendinden feragat eden bir yapısı var. Yardım ederken kendisini düşünmeden yapıyor olması beni Barış karakterine çok yakın hissettiriyor. Ben Barış için hep şey diyorum; başkalarının yaralarını iyileştiren ama kendi yaralarını kapatamayan bir doktor.



"Bu rol oyunculuk kariyerinizde nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden nasıl ayrışıyor?" Bu rol, beni hem psikolojik hem de duygusal açıdan çok zorladı. Çünkü karakter, sürekli bir ikilemin ve içsel çatışmanın içinde. Daha önce oynadığım karakterler daha netti. Ancak bu karakteri çok sevdim.



BEN OLSAYDIM NE YAPARDIM!

İzleyicilerin dizide en çok hangi duyguya ya da sahnelere kendilerini yakın hissedeceğini düşünüyorsunuz? Onların hayatına nasıl bir ayna tutacak? Aynadaki Yabancı'da izleyiciler en çok kendi iç hesaplaşmalarını ve hayatta gizledikleri taraflarını görecekler. Çünkü herkesin içinde dışarıya göstermediği, belki kendisinden bile sakladığı bir yabancı var. Dizi bu yönüyle izleyicinin hayatına ayna tutacak. İzleyiciler, "Ben olsaydım ne yapardım?" sorusuna cevap arayacak.





atv'nin yeni dizisi "Aynadaki Yabancı", izleyiciyi kimlik, hafıza ve yeniden doğuş kavramları olan bir hikayeye davet ediyor