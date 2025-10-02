ATV ayların değil yılların birincisi!

PODCAST CANLI YAYIN

atv, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 9 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya’dan alınan verilere göre atv, 2025’in Eylül ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

Giriş Tarihi:
32 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.

Eylül ayında "2 Kategoride Birinci" Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Eylül ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV; Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatan Gözleri KaraDeniz, Selim ve Meyra'nın fırtınalı aşklarını anlatan Aşk ve Gözyaşı, Mehmet ile Handan'ın birbirinden farklı aile bağları ile içsel çatışmalarını ekrana taşıyan Can Borcu ve gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmler zirveye taşıdı.

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

