PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 1 EKİM 2025 ATV

Şiddet, tehdit ve baskı! O evde başka neler yaşandı! Pembegül stüdyoda! Türkiye bu anne kızı konuştu! Aslıhan annesiyle yüzleşmeye stüdyoya geliyor! Naime’nin 43 yıllık kocası nerede saklanıyor? 62 yaşındaki Doğan ile ilgili sıcak gelişme! Kocasını mehdi ilan etti! 30 Ağustos’tan beri kayıp karısı Burcu kimin yanına gitti? Yıldız evine mi yoksa kocasına mı dönecek? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 1 EKİM 2025 ATV

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Şiddet, tehdit ve baskı! O evde başka neler yaşandı! Pembegül stüdyoda!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Türkiye bu anne kızı konuştu! Aslıhan annesiyle yüzleşmeye stüdyoya geliyor!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Naime'nin 43 yıllık kocası nerede saklanıyor? 62 yaşındaki Doğan ile ilgili sıcak gelişme!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Kocasını mehdi ilan etti! 30 Ağustos'tan beri kayıp karısı Burcu kimin yanına gitti?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Yıldız evine mi yoksa kocasına mı dönecek?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! İsrail'den teknelere siber saldırı: 15 dakika boyunca iletişim kesildi
Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan meşruiyet açıklaması: "Yok hükmündedir"
Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Sanatçı Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Servet ve borç iddiaları kafaları karıştırdı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! "Böyle bir talep beklemiyorduk"
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Devlet Bahçeli'den TBMM açılışına katılmayan CHP'ye sert tepki: "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır"
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Gazze için arabulucu Türkiye! MİT Başkanı Kalın Katar'da | Hamas Trump planını kabul edecek mi?
Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in eski eşi şaşırttı! Meğer karı-koca aynı filmde oynamış...