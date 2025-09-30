Gözleri KaraDeniz Rize'de devam edecek!

atv'nin Salı akşamları heyecanla izlenen dizisi "Gözleri KaraDeniz" doğduğu topraklara geri dönüyor. İlk bölümlerinden bu yana Karadeniz'in hırçın dalgaları, yemyeşil dağları ve köklü kültürüyle özdeşleşen dizi, yeni bölümleriyle artık Rize'de çekilecek. Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizi, bu dönüşle birlikte hem köklerine sarılacak hem de yeni sürükleyici olayların kapısını aralayacak.



FIRTINA GİBİ ESECEK

Karakterlerin hayatındaki büyük kırılma anları, Karadeniz'in sert ama bir o kadar da içten atmosferinde yeniden şekillenecek. Başroller Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'da bu gelişmeyle duydukları heyecanı dile getirirken, izleyicileri sürprizlerin beklediğine de dikkat çektiler. Aşkın, mücadelenin ve ihanetten doğan hesaplaşmaların Karadeniz'in kalbinde nasıl yeniden şekilleneceği şimdiden büyük merak konusu. "Gözleri KaraDeniz", artık Karadeniz'in kalbinden anlatacağı hikâyeyle fırtına gibi esmeye devam edecek.