Meyra ve Selim aşkta yeniden buluştu

Aşk ve Gözyaşı’nın ikinci bölümünde, duygu yüklü anlar yaşandı. Meyra ve Selim’in aşk dolu bakışları ilişkinin fitilini yeniden ateşledi

Güçlü kadrosu, sürükleyici hikâyesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle beğeni kazanan "Aşk ve Gözyaşı" önceki gün yayınlanan bölümüyle ekrana kilitledi. Selim'in Meyra'ya olan tavırları değişince herkes meraklandı. Boşanmaktan vazgeçen Selim, son ana kadar Meyra'ya destek olmaya kararlıydı. Doktoruyla konuşup alternatif tedavileri araştırmaya başladı. Ancak Aksel ailesindeki entrikalar, Meyra'nın eski sevgilisi Ercan Sezer'in gelişiyle iyice karıştı. Amerikalı büyük bir şirketin yatırım danışmanı olan Ercan'ın da aile etkinliğine davet edilmesi Selim'in canını sıktı. Ercan, Meyra'ya hala ilgisi olduğunu göstermekten kaçınmadı. Annesi ile Meyra'nın arası ise arsa yüzünden iyice gerildi. Hissesi olan arsayı AVM yerine oğlunun oteline vermek isteyen anneye karşı Selim, Meyra'nın yanında durdu. Avda ise Meyra'nın üzerine yaban domuzu geldi, Selim son anda onu kurtardı. Son yıllarda birbirlerinden uzaklaşan ikili, ilk kez duygusal olarak yakınlaştı.

