Kuruluş Orhan ortalığı kasıp kavuracak!

atv'nin heyecanla beklenen ve daha yayınlanmadan yeni sezonun en çok konuşulan dizisi olan Kuruluş Orhan sete çıktı. Dizinin hesaplarından paylaşılan, başrol oyuncusu Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'in fotoğrafları kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



'EMEK VE ALIN TERİ'

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesapları üzerinden "Emek ve alın terimizi tecrübemizle harmanlayarak yürüttüğümüz hazırlıkların ardından bugün itibariyle Kuruluş Orhan dizimizin çekimlerine başladık. Değerli oyuncularımıza ve ekibimize Rabbimden güç ve muvaffakiyetler dilerim" notuyla dizinin çekimlerine başlanıldığı duyuruldu.



YORUM YAĞMURU!

Kuruluş Orhan dizisi sosyal medya adreslerinden "Büyük buluşmaya az kaldı. İşte setten ilk kareler..." notuyla paylaşılan başrol oyuncusu Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'e ait fotoğraflar kısa sürede yüzbinlerce izlenme, on binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı.



Kuruluş Orhan, setten paylaşılan ilk karelerle birlikte sosyal medyayı yaktı geçti.



Dizi; kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarına damga vuracak