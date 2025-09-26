Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm izle! 26 Eylül Atv ile Aşk ve Gözyaşı full bölüm izleme linki

PODCAST CANLI YAYIN

ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, ekran yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Her Cuma akşamı seyircilerle buluşan dizi, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. 26 Eylül 2025 tarihli ATV yayın akışında bu akşam Aşk ve Gözyaşı’nın 2. bölümü izleyiciyle buluşuyor. İşte Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm full HD izleme linki…

ATV ekranlarının yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, 2. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. 26 Eylül 2025 Cuma günü yayınlanacak olan Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm, izleyicilere yine heyecan dolu dakikalar yaşatacak.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ülkenin en köklü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişten gelip başarılı bir avukatlık kariyerine sahip Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında kusursuz bir mutluluk tablosu gibidir. Ancak bu parlak görüntünün ardında dile getirilmeyen kırgınlıklar, bastırılmış duygular ve sürekli ertelenen yüzleşmeler gizlidir. Zamanla büyüyen sessizlik, bir zamanlar birbirlerine tutkuyla ve umutla bakan bu iki insanı yavaş yavaş yabancıya dönüştürmüştür. Artık ilişkilerindeki çatlakları gizlemek imkânsız hale gelirken, aile baskıları ve duygusal mesafeler bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir. Meyra sorunları görmezden gelmeyi seçerken, Selim içten içe artık dayanamayacağını hisseder ve ne pahasına olursa olsun bir çıkış yolu aramaya başlar. Tam da bu sırada ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme, yalnızca aralarındaki dengeyi değil hayatlarını da altüst eder. Kader, onları hem geçmişleriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye mecbur bırakacaktır.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSU

Barış Arduç (Selim), Hande Erçel (Meyra), Berk Cankat (Ercan), Şenay Gürler (Dilşah), Senan Kara (Zuhal), Feri Güler (Menekşe), Kubilay Tunçer (Aziz), Öznur Serçeler (Sema), Mert Denizmen (Furkan), Aslı İnandık (Eda), Necat Bayar (Emin), Lorin Merhart (Harun), Afranur Karagöz (Işıl), Gürhan Altundaşar (Oğuz), Ali İpin (Çetin), Sanem Çelik (Dilşah)

AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

📺 26 EYLÜL 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Gözleri Karadeniz (4. Bölüm) CANLI

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aşk ve Gözyaşı (2. Bölüm)

