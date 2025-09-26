Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm izle! 26 Eylül Atv ile Aşk ve Gözyaşı full bölüm izleme linki

(Kaynak: ATV)

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ülkenin en köklü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişten gelip başarılı bir avukatlık kariyerine sahip Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında kusursuz bir mutluluk tablosu gibidir. Ancak bu parlak görüntünün ardında dile getirilmeyen kırgınlıklar, bastırılmış duygular ve sürekli ertelenen yüzleşmeler gizlidir. Zamanla büyüyen sessizlik, bir zamanlar birbirlerine tutkuyla ve umutla bakan bu iki insanı yavaş yavaş yabancıya dönüştürmüştür. Artık ilişkilerindeki çatlakları gizlemek imkânsız hale gelirken, aile baskıları ve duygusal mesafeler bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir. Meyra sorunları görmezden gelmeyi seçerken, Selim içten içe artık dayanamayacağını hisseder ve ne pahasına olursa olsun bir çıkış yolu aramaya başlar. Tam da bu sırada ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme, yalnızca aralarındaki dengeyi değil hayatlarını da altüst eder. Kader, onları hem geçmişleriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye mecbur bırakacaktır.