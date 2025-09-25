PODCAST CANLI YAYIN

MasterChef’te son bölüm neler oldu? Çağatay ile Mehmet şef neden kavga ediyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef fragmanında Mehmet Şef ile Çağatay arasında tansiyonun yükseldiği anlar dikkat çekti. İzleyiciler, “MasterChef’te neden kavga çıktı, olay nedir” sorularına yanıt arıyor. Peki MasterChef’in son bölümünde neler yaşandı? İşte merak edilenler…

MasterChef Türkiye 2025'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Mehmet Şef ile Çağatay arasında gergin dakikalar yaşanıyor. İkili arasında çıkan tartışma, stüdyoda tansiyonu yükseltiyor. Peki MasterChef'te Çağatay ile Mehmet Şef neden kavga etti?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE TANSİYON YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2025'in yeni bölümünde yarışmacılar hamsili pilavla mücadele ederken stüdyoda gerilim tırmandı.

Yarışmacılar eleme potasına düşmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Performansıyla öne çıkan Gizem, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Günün eleme adayları ise Murat Can ve Hakan olarak belirlendi.

TAKIM OYUNUNDA GERİLİM

Haftanın son takım oyununda yarışmacılar en iyi hamsili pilavı yapmak için mutfağa geçti. Ancak yarışma sırasında tansiyon bir anda yükseldi. Çağatay, arkadaşlarına "Benim dükkanım var, siz düşünün" sözleriyle göndermede bulundu.

Çağatay'ın sözleri üzerine Mustafa Şef, sinirlenerek "Çağatay, sus!" diye tepki gösterdi. Ardından Mehmet Şef, "Bak, seni geçen de uyardım. Ağzını yüzünü oynatma, çık dışarı. Yeter artık!" diyerek sert çıkış yaptı.

Mehmet Şef'in sözleri üzerine Çağatay stüdyoyu terk etmek üzereyken, yarışmacı arkadaşlarının "Yapma!" çağrılarıyla geri döndü. Büyük tartışmanın nasıl sonuçlanacağı ise yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

