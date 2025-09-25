MasterChef’te son bölüm neler oldu? Çağatay ile Mehmet şef neden kavga ediyor?

MasterChef Türkiye 2025'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Mehmet Şef ile Çağatay arasında gergin dakikalar yaşanıyor. İkili arasında çıkan tartışma, stüdyoda tansiyonu yükseltiyor. Peki MasterChef'te Çağatay ile Mehmet Şef neden kavga etti?

Yarışmacılar eleme potasına düşmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Performansıyla öne çıkan Gizem, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Günün eleme adayları ise Murat Can ve Hakan olarak belirlendi.

(Kaynak: Sosyal medya)

TAKIM OYUNUNDA GERİLİM

Haftanın son takım oyununda yarışmacılar en iyi hamsili pilavı yapmak için mutfağa geçti. Ancak yarışma sırasında tansiyon bir anda yükseldi. Çağatay, arkadaşlarına "Benim dükkanım var, siz düşünün" sözleriyle göndermede bulundu.

Çağatay'ın sözleri üzerine Mustafa Şef, sinirlenerek "Çağatay, sus!" diye tepki gösterdi. Ardından Mehmet Şef, "Bak, seni geçen de uyardım. Ağzını yüzünü oynatma, çık dışarı. Yeter artık!" diyerek sert çıkış yaptı.

Mehmet Şef'in sözleri üzerine Çağatay stüdyoyu terk etmek üzereyken, yarışmacı arkadaşlarının "Yapma!" çağrılarıyla geri döndü. Büyük tartışmanın nasıl sonuçlanacağı ise yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.