Kuruluş Orhan sete çıktı! İlk kareler sosyal medyada fırtına gibi esti!

atv'nin heyecanla beklenen; yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla daha yayınlanmadan yeni sezonun en çok konuşulan dizisi olan Kuruluş Orhan sete çıktı. Dizinin hesaplarından paylaşılan, başrol oyuncusu Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'in fotoğrafları kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.