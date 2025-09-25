Kuruluş Orhan sete çıktı! İlk kareler sosyal medyada fırtına gibi esti!

atv'nin heyecanla beklenen; yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla daha yayınlanmadan yeni sezonun en çok konuşulan dizisi olan Kuruluş Orhan sete çıktı. Dizinin hesaplarından paylaşılan, başrol oyuncusu Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'in fotoğrafları kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesapları üzerinden "Emek ve alın terimizi tecrübemizle harmanlayarak yürüttüğümüz hazırlıkların ardından bugün itibariyle Kuruluş Orhan dizimizin çekimlerine başladık. Değerli oyuncularımıza ve ekibimize Rabbimden güç ve muvaffakiyetler dilerim." notuyla dizinin çekimlerine başlanıldığı duyuruldu.
SETTEN İLK KARELERE BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU
Kuruluş Orhan dizisi sosyal medya adreslerinden "Büyük buluşmaya az kaldı. İşte setten ilk kareler…" notuyla paylaşılan başrol oyuncusu Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'e ait fotoğraflar kısa sürede yüz binlerce izlenme, on binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı.