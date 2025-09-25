PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 25 EYLÜL 2025 ATV

"Ablam yüzünden evden kaçtım!" dedi! Abla kardeş arasında bitmeyen kavga! Ercan’ı getirmek için neden 8 bin dolar istedi? Arkadaşı İsmail canlı yayında olacak! Kocası Nurettin sokağa attı, 2 ay parklarda yattı! Nurettin’in karısını sokağa atma nedeni ne? “Eda’yı boşansın diye gönderdim!” Recep’in annesi Asiye canlı yayında olacak! 16 Eylül’de çocukları ile beraber sırra kadem basan karısı Yıldız nerede? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

"Ablam yüzünden evden kaçtım!" dedi! Abla kardeş arasında bitmeyen kavga!

Ercan'ı getirmek için neden 8 bin dolar istedi? Arkadaşı İsmail canlı yayında olacak!

Kocası Nurettin sokağa attı, 2 ay parklarda yattı! Nurettin'in karısını sokağa atma nedeni ne?

"Eda'yı boşansın diye gönderdim!" Recep'in annesi Asiye canlı yayında olacak!

16 Eylül'de çocukları ile beraber sırra kadem basan karısı Yıldız nerede?

