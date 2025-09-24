PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Saklı gerçekler büyük sınav! atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'dan etkileyici afiş

‘Aynadaki Yabancı’, yayınlanan afişiyle dikkatleri üzerine çekti. Güçlü ipuçları veren afiş, görkemli sahnelerin habercisi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Eylül 2025
Saklı gerçekler büyük sınav! atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’dan etkileyici afiş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, "Aynadaki Yabancı" dizisinin afişi yayınlandı. Aynadaki Yabancı, hayatını geride bırakmak zorunda kalan bir kadının geçmişin izlerini silmeye çalışırken kendini bambaşka bir hayatın içinde bulduğu dramatik yolculuğu ekrana taşıyacak. Bir annenin, kocasına karşı verdiği çocuğuna kavuşma mücadelesi ile de gerilimi doruğa çıkaracak. Geçmişin gölgeleriyle yüzleşirken anneliğin en büyük sınavıyla karşı karşıya kalan bu kadın; hayatta kalma azmi, saklı gerçekler ve hiç umulmadık bağlarla izleyiciyi nefes kesici bir hikayeye sürükleyecek.

KADRO ŞAMPİYONLAR LİGİ
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.


Aynadaki Yabancı, çok yakında atv erkanlarında izleyici ile buluşacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan New York’ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump’la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Başkan Erdoğan BM’de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Meteoroloji’den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Son dakika: BM’de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
İşte Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze’deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: Amacı ne ki? | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
Beşiktaş’ta fiziksel ölçümler büyük sorun yarattı! Fatura Ole Gunnar Solskjaer’e kesildi
MHP lideri Bahçeli’den İsrail’e karşı askeri seçenek çıkışı: Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı | İslam NATO’su çıkışı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan | PalestinesVoiceErdogan
Mansur Yavaş ve CHP’yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB’deki kamu zararı tescillendi
Alişan Gazze’nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Son dakika: CHP’li ABB’de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
Bayrampaşa’daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
Fener Avrupa’da yanacak! Tedesco’dan Zagreb’e farklı 11