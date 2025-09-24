PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 24 EYLÜL 2025 ATV

"Ablam yüzünden evden kaçtım!" dedi! Abla kardeş arasında bitmeyen kavga! Ercan’ı getirmek için neden 8 bin dolar istedi? Arkadaşı İsmail canlı yayında olacak! Kocası Nurettin sokağa attı, 2 ay parklarda yattı! Nurettin’in karısını sokağa atma nedeni ne? “Eda’yı boşansın diye gönderdim!” Recep’in annesi Asiye canlı yayında olacak! 16 Eylül’de çocukları ile beraber sırra kadem basan karısı Yıldız nerede? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 16:28 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2025 , 16:01
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 24 EYLÜL 2025 ATV

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

"Ablam yüzünden evden kaçtım!" dedi! Abla kardeş arasında bitmeyen kavga!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Ercan'ı getirmek için neden 8 bin dolar istedi? Arkadaşı İsmail canlı yayında olacak!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Kocası Nurettin sokağa attı, 2 ay parklarda yattı! Nurettin'in karısını sokağa atma nedeni ne?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

"Eda'yı boşansın diye gönderdim!" Recep'in annesi Asiye canlı yayında olacak!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

16 Eylül'de çocukları ile beraber sırra kadem basan karısı Yıldız nerede?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme dur dedi! YSK Devam kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
PKK’da süreci tıkama süreci! Helin Ümit’ten Silah bırakmadık strateji değişti itirafı: Suriye’yi Türkiye’ye yedirmezler deyip tehdit etti
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Başkan Erdoğan’ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev’ud sözleri Netanyahu’yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Fener Avrupa’da yanacak! Tedesco’dan Zagreb’e farklı 11
CHP’li Maltepe Belediyesi’nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP’de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray’dan ocak bombası! İşte ilk hedef
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Marco Rubionun gazına gelen CHP’ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR’lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Google’dan sansür itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı | Beyaz Saray sabotaj dedi
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji’den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
İşte Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze’deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir
Başkan Erdoğan BM’de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Alişan Gazze’nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!