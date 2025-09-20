PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

"Kuruluş Orhan" bomba gibi geliyor!

atv’nin reyting rekortmeni Kuruluş Dizisi’nin devamı olan Kuruluş Orhan’ın kostümlü okuma provası gerçekleşti. Dizi, kısa süre içinde ekrandaki yerini alacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Eylül 2025
Kuruluş Orhan bomba gibi geliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv'nin yeni hikâyesi, güçlü kadrosu ve yeni dünyasıyla daha başlamadan sezonun en çok konuşulan dizisi olan "Kuruluş Orhan" yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kostümlü okuma provası (Takvim.com.tr)Kostümlü okuma provası (Takvim.com.tr)

Dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Kuruluş Orhan ailesi olarak okuma provamızı tamamladık. Hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Çok yakında nefes kesen, ezber bozan, yeni hikâyemiz, yeni dünyamız ve birbirinden değerli oyuncularımızla izleyici karşısında olacağız. Hepimize şimdiden hayırlı olsun" diyerek "Kuruluş Orhan" dizisini kısa süre sonra izleyicileriyle buluşturacakları müjdesini verdi.

Kostümlü okuma provası (Takvim.com.tr)Kostümlü okuma provası (Takvim.com.tr)

GÜÇLÜ KADRO
Okuma provasında dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu dışında Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal bulundu.

Kuruluş Orhan' dizisi hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damga vuracak.

'Kuruluş Orhan'da Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu, Nilüfer Hatun'u ise Mahassine Merabet canlandıracak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: Sabırsızlıkla bekliyorum
CHP kaynar kazan! Bugünün CHP’si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor
Borsa İstanbul
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay’ı suçladı
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul’da Biz Abdülhamid’in torunuyuz deyip mesajı verdi: Kudüs’ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Ocak’ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu’da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin’i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra’nın talihsizliği Selim’in mucizesi: 3 ay ömrüm kalmış| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP’li Ekrem İmamoğlu’na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal’ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e ulaştı... 21 Eylül’ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP’ye sert tepki gösterdi: Ülkemize zarar vermeyecekler
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11’ini netleştirdi
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15’inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi