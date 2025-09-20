"Kuruluş Orhan" bomba gibi geliyor!

atv'nin yeni hikâyesi, güçlü kadrosu ve yeni dünyasıyla daha başlamadan sezonun en çok konuşulan dizisi olan "Kuruluş Orhan" yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.



Kostümlü okuma provası (Takvim.com.tr)



Dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Kuruluş Orhan ailesi olarak okuma provamızı tamamladık. Hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Çok yakında nefes kesen, ezber bozan, yeni hikâyemiz, yeni dünyamız ve birbirinden değerli oyuncularımızla izleyici karşısında olacağız. Hepimize şimdiden hayırlı olsun" diyerek "Kuruluş Orhan" dizisini kısa süre sonra izleyicileriyle buluşturacakları müjdesini verdi.



GÜÇLÜ KADRO

Okuma provasında dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu dışında Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal bulundu.

Kuruluş Orhan' dizisi hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damga vuracak.



'Kuruluş Orhan'da Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu, Nilüfer Hatun'u ise Mahassine Merabet canlandıracak.