Can Borcu'nda bu hafta tüm planlar altüst!

İftiralar, sırlar ve büyük yüzleşmeler... 'Can Borcu'nda bu hafta tüm planlar altüst oluyor, dengeler geri dönülmez şekilde değişiyor...

Giriş Tarihi :20 Eylül 2025
Can Borcu’nda bu hafta tüm planlar altüst!

atv'nin sevilen dizisi "Can Borcu"nun yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Sürprizlerle dolu yeni bölümün konusu kısaca şöyle; Handan, Emel'in iftirasıyla Mehmet'i öldürmek suçuyla ifadeye götürülmektedir. Mehmet ise ofisten aldığı kayıtlar ışığında kendini ve şirketi kurtarmaya çok yaklaşmıştır.

PLANLAR BOZULUYOR
Yekta'nın tesadüfen Mehmet'i görüp, onun sağ olduğunu Emel'e söylemesi yine tüm planları alt üst eder. Artık Mehmet için elindeki delillerle yetinerek ortaya çıkma vaktidir. Handan asılsız suçlamalardan kurtulup Mehmet'e kavuşurken onları şirkette kötü bir sürpriz beklemektedir


"Can Borcu" yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de atv'de...

