Türkiye’nin kanalı ekrana kilitledi: Sabahtan akşama atv izlendi

ATV, 16 Eylül'de yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan reytinglerin ilk 100 yapım listesinde tüm kategorilerde ilk sıraya adını yazdırdı. 'Tüm Gün Tüm Kişiler' kategorisinin ise ilk 3'ü atv'nin oldu.

GÖZLERİ KARADENİZ

Önceki akşam üçüncü bölümüyle ekrana gelen Gözleri Karadeniz Tüm Kişiler kategorisinde üçüncü sıraya yerleşerek tüm akşamın "En Çok İzlenen Dizi"si oldu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım 16 Eylül Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %4,22 izlenme oranı ve %32,76 izlenme payı, AB Kategorisinde %3,62 izlenme oranı ve %34,52 izlenme payı, 20+ABC1'de %5,02 izlenme oranı ve %38,85 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

ESRA EROL'DA

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %3,63 izlenme oranı ve %22,18 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.