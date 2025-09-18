SON DAKİKA
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze sorusu! "Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: "Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz"

ATV’de Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı karşısına çıkan, "BM Güvenlik Konseyi toplantısında da açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" sorusuna doğru cevap verirken Oktay Kaynarca, doğru cevap karşısında alkış istemediğini belirtti.

Giriş Tarihi :18 Eylül 2025 , 21:59 Güncelleme Tarihi :18 Eylül 2025 , 22:22
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde Gazze sorusu geceye damga vurdu.

MİLYONER'DE GAZZE SORUSU

Yarışmacının karşısına, "BM Güvenlik Konseyi toplantısında da açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" sorusu çıktı.

Sorunun şıklarında ise,

A: 2
B: 4
C: 8
D: 28

seçenekleri yer aldı.

Yarışmacı soruya D: 28 şıkkını seçerek doğru cevap verirken Oktay Kaynarca, bu rakamın sadece resmiyette 28 olduğuna değinerek "bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz" dedi.

Oktay Kaynarca Gazze'de yaşanan vahşete şu sözlerle tepki gösterdi:

Dünyanın her yerinde bütün şehirlerde yürüyüşler düzenleniyor. Bu katliamı gerçekleştiren o ülke daha önce aynı şekilde bir soykırıma uğramış. Biz bu coğrafyada bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanılanlar...

