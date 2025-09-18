Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze sorusu! "Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: "Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz"

Yarışmacı soruya D: 28 şıkkını seçerek doğru cevap verirken Oktay Kaynarca , bu rakamın sadece resmiyette 28 olduğuna değinerek "bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz" dedi.

Yarışmacının karşısına, "BM Güvenlik Konseyi toplantısında da açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" sorusu çıktı.

Oktay Kaynarca Gazze'de yaşanan vahşete şu sözlerle tepki gösterdi:

Dünyanın her yerinde bütün şehirlerde yürüyüşler düzenleniyor. Bu katliamı gerçekleştiren o ülke daha önce aynı şekilde bir soykırıma uğramış. Biz bu coğrafyada bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz.

