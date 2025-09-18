SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

“Can Borcu”nun kamera arkası görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü

ATV’nin NTC Medya imzalı dizisi Can Borcunun 24. bölümünden paylaşılan kamera arkası görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Eylül 2025
Can Borcunun kamera arkası görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Can Borcu", her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin 24. bölümünden paylaşılan kamera arkası görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Dizinin ağır dram sahnelerinin ardında, sette kahkahaların yükseldiği eğlenceli anlar ve keyifli hazırlıklar kameralara yansıdı. Görüntüler, oyuncuların samimiyetini ve setin sıcacık atmosferini gözler önüne serdi. Ekranda izleyiciyi gözyaşlarına boğan sahnelerin ardında, kahkaha dolu anların yaşandığını görmek dizi hayranlarını mutlu etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! O yıldızdan vazgeçmeli
Türk Telekom
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay’ın projesi NASA’ya damga vurdu
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Aşk ve Gözyaşı
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Kudüs ayarı: Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak
Kanarya’ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran Tekrar evlenmek ister misiniz? sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD’li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: Netanyahu’dan hoşlanmıyordu
AK Parti’den CHP’li Özgür Özel’in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Son dakika: Tutuklanan CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
Sıra Almanya’nın fethinde! Okan Buruk ilk 11’ini belirledi