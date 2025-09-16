Atv
'nin uzun soluklu programı Müge Anlı
ile Tatlı Sert
kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor.
ALIKONMA ŞÜPHESİ
15 yaşındaki Rabia Erinmez'in ailesi kızlarının alıkonduğu iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Baba Mehmet Erinmez, kızının 50 yaşındaki kişi tarafından kaçırıldığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Şahsı tanıyan kişi yayına bağlandı. Arkadaşı böyle bir şeyden haberi olmadığını anlattı.
Müge Anlı kayıpları bulmaya devam ediyor! Kayıp olarak aranan 3 çocuk canlı yayında bulundu (Kaynak: Atv)
YAYININ ARDINDAN EMNİYET GÜÇLERİNE GİTTİ
Müge Anlı
canlı yayında küçük kızın dün yapılan yayının ardından emniyet güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
ZENGİN OLACAKLARINI SÖYLEYİP KAYBOLMUŞLARDI
Casim Özkesemen 13 gün önce oğlu ve oğlunun arkadaşını aramak için Müge Anlı
'ya geldi. Oğlunun arkadaşı ile mektup yazarak evden ayrıldığını söyledi. Lise öğrencisi olan çocukların yazdığı mektupta "2 sene bize müsaade edin, sonra çalışmanıza gerek kalmayacak"
yazıları dikkat çekmişti. Ailelerinin hayatlarından endişelendiği iki çocuk Müge Anlı'da bulundu.
