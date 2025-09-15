SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş dizisine bir yeni isim daha: İpek Arkan!

atv’nin yenilenen kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyle buluşacak olan sevilen dizisi Kuruluş’un oyuncu kadrosuna İpek Arkan katıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Eylül 2025 , 10:33
Kuruluş dizisine bir yeni isim daha: İpek Arkan!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni isimlerden biri de İpek Arkan oldu. Genç oyuncunun canlandıracağı karakter merakla bekleniyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran Kuruluş dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Yakın zamanda, dizinin yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Merabet, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız ve Sevinç Kıranlı'nın rol alacağı açıklanmıştı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.