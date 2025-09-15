Kaybolduğu gün “Evleniyorum” demişti... Müge Anlı’nın bulduğu Merve Aydoğdu ailesine kavuştu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

25 Ağustos'ta Sakarya Adapazarı'nda yaşayan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, simit almak için evden ayrıldı ve akşam saatlerinde annesini arayarak "Evleniyorum, kocaya kaçtım" dediği öne sürüldü. Merve'nin annesi Seniha Aydoğdu ve kuzeni Ahmet Oluş, bu telefon görüşmesinin ardından bir daha haber alamadıkları genç kadını bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.