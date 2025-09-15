Kaybolduğu gün “Evleniyorum” demişti... Müge Anlı’nın bulduğu Merve Aydoğdu ailesine kavuştu

Kaynak: atv
İddialar sonrası emniyet güçleri yayını ihbar kabul ederek harekete geçti. Bu iddiaların ardından jandarma ekipleri, Merve'nin rehin tutulduğu şüphe edilen eve giderek inceleme başlattı. İhbarların devam ettiği Yılmaz adliyeye sevk edildi.
Merve Aydoğdu Canlı Yayında
Merve Aydoğdu, Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ailesi ile yan yana geldi. Genç kadın, "Şimdiki aklım olsa gitmezdim. Kimseye evden kaçmayı tavsiye etmem" ifadelerini kullandı. Ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Merve Aydoğan, Müge Anlı ve ekibine tatlı hediye edip teşekkürlerini iletirken bir daha böyle bir hata yapmayacağına dair canlı yayında söz verdi.
Evladına kavuşan Seniha Aydoğdu ise "Müge Anlı'ya çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.
Yılmaz Akbaş'a Ev Hapsi
Öte yandan Sakarya Adliyesi'ne getirilmeden önce Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz Akbaş'a ev hapsi verildi.