Kaybolduğu gün “Evleniyorum” demişti... Müge Anlı’nın bulduğu Merve Aydoğdu ailesine kavuştu

Sakarya'da yaşayan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, 25 Ağustos’ta simit almak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Ailesinin Müge Anlı’ya başvurmasının ardından 17 gün sonra canlı yayına bağlanan Merve, hurdacı Yılmaz Akbaş tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Gelen ihbarlar üzerine jandarma devreye girdi. Canlı yayında ailesiyle kavuşan Merve, yaşadıklarından pişman olduğunu dile getirirken, Yılmaz Akbaş’a verilen ceza belli oldu.

Giriş Tarihi :15 Eylül 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :15 Eylül 2025 , 11:40
25 Ağustos'ta Sakarya Adapazarı'nda yaşayan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, simit almak için evden ayrıldı ve akşam saatlerinde annesini arayarak "Evleniyorum, kocaya kaçtım" dediği öne sürüldü. Merve'nin annesi Seniha Aydoğdu ve kuzeni Ahmet Oluş, bu telefon görüşmesinin ardından bir daha haber alamadıkları genç kadını bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Kaybının 17. günün sonunda ise Merve Aydoğdu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayına bağlanarak nerede olduğunu açıkladı.

Programa bağlanan Merve, hurdacılık yapan Yılmaz Akbaş'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Merve ve evlendiğini söylediği Yılmaz ile ilgili canlı yayında şok eden ihbarlar yapıldı. Programa bağlanan izleyiciler, Yılmaz hakkında cinsel istismardan kasten adam yaralamaya kadar birçok suçlama iddiasında bulundu.

İddialar sonrası emniyet güçleri yayını ihbar kabul ederek harekete geçti. Bu iddiaların ardından jandarma ekipleri, Merve'nin rehin tutulduğu şüphe edilen eve giderek inceleme başlattı. İhbarların devam ettiği Yılmaz adliyeye sevk edildi.

Merve Aydoğdu, Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ailesi ile yan yana geldi. Genç kadın, "Şimdiki aklım olsa gitmezdim. Kimseye evden kaçmayı tavsiye etmem" ifadelerini kullandı. Ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Merve Aydoğan, Müge Anlı ve ekibine tatlı hediye edip teşekkürlerini iletirken bir daha böyle bir hata yapmayacağına dair canlı yayında söz verdi.

Evladına kavuşan Seniha Aydoğdu ise "Müge Anlı'ya çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan Sakarya Adliyesi'ne getirilmeden önce Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz Akbaş'a ev hapsi verildi.

