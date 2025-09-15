Can Borcu’nda duygu yüklü anlar! Bülent İnal’dan tüyleri diken diken eden şiir performansı

Özellikle Bülent İnal'ın sahnede seslendirdiği şiir, seyircilerden tam not aldı.

Usta oyuncunun yorumuyla büyük beğeni toplayan şiirde şu dizeler yer aldı:

"Yıllar geçti, mevsimler usulca döndü.

Kırılmış saatler gibi içime gömdüm anı.

Aşka dair her şeyi unuttum.

Meğer senin için saklamış kalbim zamanı."

Kaynak: atv

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahneye, "Bülent İnal'ın sesiyle şiir bambaşka" yorumları yapıldı. Duygusal yoğunluğu yüksek sahneleriyle dikkat çeken Can Borcu, her yeni bölümüyle seyircinin ilgisini artırmaya devam ediyor.