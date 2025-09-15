SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Can Borcu’nda duygu yüklü anlar! Bülent İnal’dan tüyleri diken diken eden şiir performansı

atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin başrol oyuncuları Bülent İnal ve Ebru Özkan’ın yer aldığı sahne, duygu yüklü anlar yaşattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Eylül 2025 , 09:36
Can Borcu’nda duygu yüklü anlar! Bülent İnal’dan tüyleri diken diken eden şiir performansı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Özellikle Bülent İnal'ın sahnede seslendirdiği şiir, seyircilerden tam not aldı.

Usta oyuncunun yorumuyla büyük beğeni toplayan şiirde şu dizeler yer aldı:

"Yıllar geçti, mevsimler usulca döndü.

Kırılmış saatler gibi içime gömdüm anı.

Aşka dair her şeyi unuttum.

Meğer senin için saklamış kalbim zamanı."

Kaynak: atvKaynak: atv

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahneye, "Bülent İnal'ın sesiyle şiir bambaşka" yorumları yapıldı. Duygusal yoğunluğu yüksek sahneleriyle dikkat çeken Can Borcu, her yeni bölümüyle seyircinin ilgisini artırmaya devam ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
CHP’nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
İdefix
Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur’lular ne kadar alacak? İşte taban aylık formülleri
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti’ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59’a yükseldi
Türk Telekom
CHP’de kurultay davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: Gürsel Tekin kavgası
Hakan Fidan’dan İsrail uyarısı: Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak
Batman’da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 4 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni şarkıcı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya’nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK’nın ’Karayılan’ından süreci bozma tehdidi! İsrail’den medet umuyor Avrupa’dan aman dileniyor: Biz çözümsüz değiliz...
Trabzonspor’dan Ozan Ergün tepkisi: İlk perde sona erdi! Sahadan çekilmeyi düşündük
Yaz bitti turizmde hareketlilik yeni başladı... İşte yenilenen fiyatlar
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?
İmralı’dan Suriye’nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG’ye destek istedi sonra birleşik Suriye dedi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!
CHP’de İstanbul kaosu! Gürsel Tekin Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun deyip Özgür Özel’e saydırdı: Bu son uyarım konuşurum
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı’nda! Dikkat çeken kipa detayı