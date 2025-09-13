Can Borcu 24. bölümde gerilim tırmanıyor: Oktay Çubuk ve Çağla Boz’un uyumu sosyal medyayı salladı

Atv'nin sevilen dizisi "Can Borcu" ikinci sezonuna da fırtına gibi başladı. Geçtiğimiz hafta reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin, bugün yayınlanacak olan 24. bölüm konusu şöyle; Mehmet, Efe ve Oğuz sayesinde ölümden döner; artık oyun sırası ondadır.

Mehmet'in gömüldüğü videoyu izleten Emel, Handan'ı paramparça eder. Ferit'i kurtarmak için Handan'ı Yasemin'in ifadesini değiştirmeye zorlar.

GERİLİM YÜKSELİYOR!

Cezaevindeki saldırıdan sağ çıkan Ferit hayata dönerken, Musluoğlu evinde Necmiye ve Sermine'nin gerilimi yükselmektedir. Mehmet, Handan'ın zor zamanında yine yetişir fakat Emel'in her şeyi alt üst edecek sürpriz bir hamlesi vardır.

UYUMLU İKİLİ

"Can Borcu" dizisinin oyuncuları Oktay Çubuk ve Çağla Boz, sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin sette çekip paylaştığı samimi sarılma videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları tarafından "enerjileri çok uyumlu" ve "ekrandaki kimya gerçek hayata da yansıyor" yorumları yapılan ikili, dizinin popülerliğini daha da artırdı.

Daha ikinci yılında fenomen olan dizi, yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Atv'de...