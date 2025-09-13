Aynadaki Yabancı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı: Azra’nın kaderi değişiyor

Atv'nin dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Azra, çocuğuyla birlikte Emirhan'ın karanlık gölgesinden kaçmaya çalışırken, orman yolunda kaderini değiştirecek bir kazayla yüz yüze gelir. Direksiyon başında,

YÜZLEŞME!

Türkiye'nin en ünlü estetik cerrahlarından Barış vardır. Bu beklenmedik karşılaşma, Azra'ya hayatının en büyük sırrını saklamanın kapısını açar. Emirhan'dan kurtulabilmek için Barış'tan yardım ister ve Barış, Azra'nın yüzünü tanınmaz hale getirerek ona ikinci bir kimlik armağan eder. Ama geçmişten kaçmak kolay değildir. Azra, çocuğu için yeniden evine döndüğünde, artık aynadaki yabancıyla yüzleşmek zorundadır.

Sezonun flaş işleri arasında gösterilen dizi, şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Simay Barlas, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyülüyor.

"Aynadaki Yabancı", izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.