Veliaht dizi ilk bölümü ne zaman? Veliaht dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni sezonda ekranlara gelecek olan Veliaht dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla merak ediliyor. İlk bölümü Esenler Otogarı'nda başlayacak hikaye, aşk, intikam ve güç mücadelelerini konu alıyor. Peki Veliaht dizisi ne zaman başlıyor?
Yeni sezonda ekranlara gelecek olan Veliaht dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla merak ediliyor. İlk bölümü Esenler Otogarı'nda başlayacak hikaye, aşk, intikam ve güç mücadelelerini konu alıyor. Peki Veliaht dizisi ne zaman başlıyor?
VELİAHT DİZİ İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Veliaht dizisi, 11 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
VELİAHT DİZİ KONUSU NEDİR?
Dizi, İstanbul'un ikonik noktalarından Esenler Otogarı çevresinde ilerliyor. Sırlar ve aile içi güç çekişmeleriyle dolu hikâyede, borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur, güçlü Zülfikar Karslı ailesinin hayatına adım atar.
Kendini Zafer Karslı olarak tanıtan Timur, yükselen gerilim ve karmaşık aşk ilişkileriyle beklenmedik bir kaderin içine sürüklenir.
VELİAHT DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
Akın Akınözü
Serra Arıtürk
Ercan Kesal
Erkan Kolçak Köstendil
Hazal Türesan
Derya Karadaş
Tansu Biçer
Bora Akkaş
Erdem Şenocak