SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Veliaht dizi ilk bölümü ne zaman? Veliaht dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Veliaht dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı Veliaht dizisi nerede çekildiği ve hangi günler yayınlanacağı araştırılıyor. Peki Veliaht dizi ilk bölümü nereden izlenir? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Eylül 2025 , 16:48
Veliaht dizi ilk bölümü ne zaman? Veliaht dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezonda ekranlara gelecek olan Veliaht dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla merak ediliyor. İlk bölümü Esenler Otogarı'nda başlayacak hikaye, aşk, intikam ve güç mücadelelerini konu alıyor. Peki Veliaht dizisi ne zaman başlıyor?

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

VELİAHT DİZİ İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Veliaht dizisi, 11 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

VELİAHT DİZİ KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul'un ikonik noktalarından Esenler Otogarı çevresinde ilerliyor. Sırlar ve aile içi güç çekişmeleriyle dolu hikâyede, borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur, güçlü Zülfikar Karslı ailesinin hayatına adım atar.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)
Kendini Zafer Karslı olarak tanıtan Timur, yükselen gerilim ve karmaşık aşk ilişkileriyle beklenmedik bir kaderin içine sürüklenir.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

VELİAHT DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Akın Akınözü

Serra Arıtürk

Ercan Kesal

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Erkan Kolçak Köstendil

Hazal Türesan

Derya Karadaş

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Tansu Biçer

Bora Akkaş

Erdem Şenocak


Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Siyonist hesapların Türkiye’yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi
Takas Bank
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Türk Telekom
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer!
CHP’de 15 Eylül öncesi ’mutlak butlan’ paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada
İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı
Bahçeli’den Önümüzdeki günler provokasyona açık uyarısı! ’Suça sürüklenen çocuk’ tartışmalarına nokta: Acil hukuki düzenleme şart
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: Suçtan elde edilen gelir aklandı
MSB’den Katar’da Hamas müzakere heyetine saldırı hakkında açıklama: İsrail terörizmi devlet politikası haline getirdi
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Faizsiz ev, işyeri ve araba almada yeni dönem! Emlak Katılım hangi kamu bankasıyla iş birliği yapacak?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Gürsel Tekin’den 32 kişilik İl binasına girecek CHP’liler listesi! Hangi isimler veto yedi? Özgür Çelik detayı
Trabzonspor’un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’nın ilk tanıtımı yayınlandı!