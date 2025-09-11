Veliaht dizi ilk bölümü ne zaman? Veliaht dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni sezonda ekranlara gelecek olan Veliaht dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla merak ediliyor. İlk bölümü Esenler Otogarı'nda başlayacak hikaye, aşk, intikam ve güç mücadelelerini konu alıyor. Peki Veliaht dizisi ne zaman başlıyor?