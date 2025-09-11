PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

"Aşk ve Gözyaşı" başlıyor: Meyra'nın itirafı Selim'i donup bıraktı

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yer aldığı “Aşk ve Gözyaşı”nın yayın tarihi belli oldu. Nefes kesen yeni tanıtımla dizinin yayın tarihi olan 19 Eylül’ün duyurusu gerçekleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
Aşk ve Gözyaşı başlıyor: Meyra’nın itirafı Selim’i donup bıraktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Atv'nin merakla beklenen dizisi "Aşk ve Gözyaşı, izleyiciyle buluşuyor. Peri masalı gibi başlayan Meyra (Hande Erçel) ve Selim (Barış Arduç)'un hikâyesi, zamanla sevgisiz bir evliliğe dönüşürken yeni tanıtımda her şeyi alt üst eden bir itiraf geldi: Meyra, beyninde tümör olduğunu ve yakında öleceğini açıkladı. Nihayet boşanma kararı alan Selim ise beklenmedik bu soğuk kanlı itirafla donup kalırken, izleyiciye de "Bu aşkın sonu ne olacak?" sorusu kaldı.

ZENGİN KADRO

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin görkemli oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel'e, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Sanem Çelik gibi güçlü isimlerin yer aldığı "Aşk ve Gözyaşı" 19 Eylül Cuma akşamı Atv'de başlıyor.

Dizi, yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Terör devleti İsrail Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Takas Bank
OVP’den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk’e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı
Gürsel Tekin’den 32 kişilik İl binasına girecek CHP’liler listesi! Hangi isimler veto yedi? Özgür Çelik detayı
Türk Telekom
CHP’li İBB’den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili’nden itiraz: Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır
CHP’li Antalya BB’nin Kent Lokantası rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek’in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA’sını vurdu | Trump’tan dikkat çeken mesaj: İşte başlıyoruz...
Trabzonspor’un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Atletico Madrid Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ü yakın takibe aldı
Akıl unutur kalp unutmaz | atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Birinci Siyonizm Kongresi’nden Kürt-Yahudi Kongresi’ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: Arz-ı Mev’ud ittifakının nihai hedefi Türkiye
Derin Amerika ve MOSSAD’dan Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan tehdidi! CIA’ci Rubin İsrail’e İstanbul’u vur dedi: NATO onları korumaz
İsrail’in Katar’a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas’a uyarı Ankara’dan | Perde arkasında neler var?
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı