"Aşk ve Gözyaşı" başlıyor: Meyra'nın itirafı Selim'i donup bıraktı

Atv'nin merakla beklenen dizisi "Aşk ve Gözyaşı, izleyiciyle buluşuyor. Peri masalı gibi başlayan Meyra (Hande Erçel) ve Selim (Barış Arduç)'un hikâyesi, zamanla sevgisiz bir evliliğe dönüşürken yeni tanıtımda her şeyi alt üst eden bir itiraf geldi: Meyra, beyninde tümör olduğunu ve yakında öleceğini açıkladı. Nihayet boşanma kararı alan Selim ise beklenmedik bu soğuk kanlı itirafla donup kalırken, izleyiciye de "Bu aşkın sonu ne olacak?" sorusu kaldı.

ZENGİN KADRO

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin görkemli oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel'e, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Sanem Çelik gibi güçlü isimlerin yer aldığı "Aşk ve Gözyaşı" 19 Eylül Cuma akşamı Atv'de başlıyor.

Dizi, yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.