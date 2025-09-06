Atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’dan ilk kareler: Estetik operasyon sonrası bir annenin çarpıcı mücadelesi

Atv'nin merakla beklenen, dramatik hikâyesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken dizisi Aynadaki Yabancı'nın setinden ilk kareler geldi. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı, estetik operasyon sonrası yeniden doğan bir annenin kimlik arayışını ve evladı için verdiği mücadeleyi çarpıcı bir dille ekrana taşıyacak.

Yeniden doğuşun hikayesi (Takvim.com.tr)

ZENGİN KADRO

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

Barlas, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Aynadaki Yabancı çok yakında Atv'de.