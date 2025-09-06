PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’dan ilk kareler: Estetik operasyon sonrası bir annenin çarpıcı mücadelesi

Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun başrollerinde yer aldığı Aynadaki Yabancı, yönetmen Eda Teksöz ve güçlü senarist kadrosuyla çok yakında Atv ekranlarında olacak. Estetik operasyon sonrası kimliğini arayan bir annenin hikayesini konu alan dizi, görkemli prodüksiyonu ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’dan ilk kareler: Estetik operasyon sonrası bir annenin çarpıcı mücadelesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Atv'nin merakla beklenen, dramatik hikâyesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken dizisi Aynadaki Yabancı'nın setinden ilk kareler geldi. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı, estetik operasyon sonrası yeniden doğan bir annenin kimlik arayışını ve evladı için verdiği mücadeleyi çarpıcı bir dille ekrana taşıyacak.

Yeniden doğuşun hikayesi (Takvim.com.tr)Yeniden doğuşun hikayesi (Takvim.com.tr)

ZENGİN KADRO
Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

Barlas, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Aynadaki Yabancı çok yakında Atv'de.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP’nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi
Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete’de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim
Can Borcu
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...’’
YSK açıkladı: İstanbul’daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Fatih Aydın’ın ölüm sebebi ne? Esra Erol canlı yayında otopsi raporunu açıkladı: İncelenen kemiklerde...
Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018’de şehit olmuş
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHP’yi adliye koridorlarından kurtaracağız
Trump imzayı attı! Pentagon’un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar’dan CHP’ye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptı
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?