Atv'nin “Can Borcu” yeni sezonuyla geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon atv ekranlarında soluksuz izlenen "Can Borcu" bu sezona da damga vurmaya geliyor. Bu akşam yeni sezonun ilk bölümüyle saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek dizinin bölüm konusu şöyle; Düğündeki patlamadan sonra Doğa tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hastanedeyken Mehmet'in ölüm haberi gelir ve aile tamamen yıkılır.

MAL VARLIĞI TEHLİKEDE!

Cenazeden dönen Musluoğlu ailesi, evde polis aramasıyla karşılaşır. Mehmet'in yasa dışı işlere bulaştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Şirket de dahil ailenin tüm varlığı tehlikededir. Handan, bu yükün altında nasıl ayakta kalacağını düşünürken, Emel'in şantajı işleri daha da zorlaştırır. Oysa kimsenin bilmediği gerçek şudur: Mehmet ölmemiştir. Ona kurulan komployu açığa çıkarmak için bir süre ölüymüş gibi davranacaktır. Ancak Handan'ı bütün bu yükle tek başına bırakmaya da niyeti yoktur.

''HEYECAN VERİCİ OLACAK''

İkinci sezonun sürprizlerinden biri de Serra Pirinç'in 'Ilgın' karakteriyle ekibe dahil olması oldu. Pirinç, rolüyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi; "Ilgın, amaçları için yaşayan, değerleri uğruna her şeyi göze alabilen bir kız… Onun bu dönüşümünü izlemek çok heyecan verici olacak. Bu rolün bana da bir yolculuk yaşatacağını hissettim."

Usta oyuncu Bülent İnal, dizide 'Mehmet Musluoğlu' karakterini canlandırıyor.