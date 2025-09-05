İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Serra Pirinç, rolüyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi; "Ilgın, amaçları için yaşayan, değerleri uğruna her şeyi göze alabilen bir kız. Onun bu inançlarının zamanla nasıl değiştiğini ve dönüşümünü izlemek çok heyecan verici olacak. Teklif ilk bana ulaştığında büyük bir heyecan duydum; çünkü uzun zamandır birlikte çalışmak istediğim bir ekiple karşı karşıyaydım. Karakterin çok katmanlı oluşu beni ilk anda yakaladı. Bu rolün bana da bir yolculuk yaşatacağını hissettim."

Pirinç, usta oyuncularla aynı sahneyi paylaşmanın ve enerjisi yüksek genç bir ekibin parçası olmanın kendisi için çok özel olduğunu vurguladı. Hem deneyimli isimlerle aynı sahnede yer almanın hem de genç oyuncu arkadaşlarıyla enerjiyi paylaşmanın kendisine büyük heyecan verdiğini belirten Pirinç, "Bu kadronun bir parçası olmak benim için gerçekten çok özel. Hem ustalarımla hem de genç oyuncu arkadaşlarımla aynı enerjiyi paylaşmak bana büyük bir heyecan veriyor" sözleriyle duygularını dile getirdi.