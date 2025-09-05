Müge Anlı ve Esra Erol’dan reytinglerde güçlü sezon açılışı

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Tüm Kişiler kategorisinde %3,67 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payı alarak Çarşamba gününün de birincisi oldu.

GÜÇLÜ DÖNÜŞ!

Güçlü dönüşüyle Esra Erol'da programı takip ederek Tüm Kişiler kategorisinde %3,23 izlenme oranı ve %19,12 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da yeni sezona hızlı bir giriş yaparken, izleyicilerin yoğun ilgisiylegündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

Müge Anlı ve Esra Erol, yeni sezonda zirveye adeta ambargo koydu. Gündüz kuşağının vazgeçilmez programları, reytinglerde yini en tepedeydi.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", hafta içi her gün saat 10.00'da erkana geliyor.

Esra Erol, Pazartesi'den Cuma'ya saat 16.00'da izleyiciyle buluşuyor.