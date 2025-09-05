SON DAKİKA
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 5 EYLÜL 2025 ATV

Hem kendi kocasıyla hem de Kezban Teyze’nin kocasıyla aynı evde yaşayan Ülkiye canlı yayında olacak! 23 yaş fark aşklarına mani olmadı! Evliliğe engel kızı Ela canlı yayında olacak! 26 yıllık mucize dakikalar içinde gerçek oldu! Biyolojik annesi, Osmancan'ı kucaklamaya gelecek mi? Milyonların beklediği Fatih’in otopsi raporu çıktı! Esra Erol canlı yayında açıklayacak! Evinde öldürülmüş halde bulunmuştu! Baş şüpheli İsmail Güneş ile ilgili büyük gelişme! Abdullah ve Kübra cephesinde yazın yaşanan şok gelişme! Ayrıldılar mı? Evlendiler mi? Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :05 Eylül 2025 , 16:19
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Klimacıyı bahane etti sevgilisi için evi terk etti! Kocası Ahmet ve kayınvalidesi Hülya canlı yayında olacak!

Hem kendi kocasıyla hem de Kezban Teyze'nin kocasıyla aynı evde yaşayan Ülkiye canlı yayında olacak!

23 yaş fark aşklarına mani olmadı! Evliliğe engel kızı Ela canlı yayında olacak!

Milyonların beklediği Fatih'in otopsi raporu çıktı! Esra Erol canlı yayında açıklayacak!

Evinde öldürülmüş halde bulunmuştu! Baş şüpheli İsmail Güneş ile ilgili büyük gelişme!

Abdullah ve Kübra cephesinde yazın yaşanan şok gelişme! Ayrıldılar mı? Evlendiler mi?

