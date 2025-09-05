PODCAST CANLI YAYIN
‘Can Borcu’na usta dokunuş: Seray Gözler ikinci sezonda kadroya katıldı

Atv’nin sevilen dizisi “Can Borcu”, ikinci sezonuna sürükleyici bölümlerle dönüyor. Usta oyuncu Seray Gözler, dizinin yeni karakteri Sermine ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gözler, "Senaryonun sürprizlerle dolu olması beni çok etkiledi. Sermine’yi çok sevdim." dedi.

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
Atv ekranlarının fenomen dizisi 'Can Borcu', ikinci sezonuna çok daha güçlü ve sürükleyici bölümlerle dönüyor. Usta oyuncu Seray Gözler, dizinin kadrosuna "Sermine" karakteriyle dahil oldu.

Gözler, rolü için duyduğu heyecanı şu sözlerle anlattı, "Sezon hazırlıkları başladığında Sermine karakteri bana teklif edildi. Okuduğumda çok beğendim ve bugüne kadar oynamadığım bir karakter olduğunu düşündüm. Bir oyuncu için bu çok kıymetli. Sermine'yi sevdim ve 'koluna girip onunla yürümek istiyorum' dedim. Senaryonun sürprizlerle dolu olması, sahnelerin akıcılığı beni çok etkiledi."

COŞKUYU HİSSEDECEKSİNİZ
Setteki uyum ve huzurdan da bahseden Gözler; "Gerçekten çok güçlü bir kadro var. Geçen sezondan kaçırdığım bölümleri izledim, oyuncuların uyumuna hayran kaldım. Şimdi onların arasında olmak benim için büyük bir mutluluk. Set ise adeta muhteşem; yönetmenden oyuncuya, teknikten sanat ekibine kadar herkes huzurlu ve sakin bir şekilde çalışıyor. Böylesi bir ekibe dahil olduğum için çok mutluyum." dedi.

Yeni sezonda heyecanın hiç dinmeyeceğini vurgulayan Gözler, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bizi çok heyecanlı ve sürükleyici bir sezon bekliyor. Biz çekerken yaşadığımız coşkuyu, siz izlerken hissedeceksiniz. 'Can Borcu' hepimizin hikâyesi."

Sermine, geçmişte büyük acılar yaşamış ama her şeye rağmen ayakta kalmayı başarmış inatçı bir kadın…

"Can Borcu" yeni sezona yarın akşam saat 20:00'de atv'de start veriyor.

