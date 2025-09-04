Can Borcu yeni sezona güçlü giriş yapıyor: Emir Benderlioğlu kadroya katıldı

İlk sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, yeni sezona iddialı bir giriş yapıyor. Dizinin kadrosuna "Oğuz" karakteriyle katılan başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu, rolü hakkında ilk kez konuştu.

PLANLI VE AKICI

"Uzun yıllardır devlet için üst düzey görevlerde çalışan bir polisi canlandırıyorum" diyen Benderlioğlu, karakteri için şunları söyledi: "Son derece düzenli, titiz ve kararlı biri. Kafasına koyduğunu planlı ve akılcı bir şekilde sonuna kadar götüren, aynı zamanda esprili ve sıcakkanlı bir karakter."