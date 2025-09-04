PODCAST CANLI YAYIN
Can Borcu yeni sezona güçlü giriş yapıyor: Emir Benderlioğlu kadroya katıldı

Atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, yeni sezonunda izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni karakteri "Oğuz"u canlandıran Emir Benderlioğlu, rolü hakkında ilk kez konuştu. Benderlioğlu, planlı, titiz ve kararlı bir devlet polisi olan Oğuz’un aynı zamanda esprili ve sıcakkanlı biri olduğunu belirtti. Yeni sezonun heyecanı şimdiden başladı.

İlk sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, yeni sezona iddialı bir giriş yapıyor. Dizinin kadrosuna "Oğuz" karakteriyle katılan başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu, rolü hakkında ilk kez konuştu.

PLANLI VE AKICI
"Uzun yıllardır devlet için üst düzey görevlerde çalışan bir polisi canlandırıyorum" diyen Benderlioğlu, karakteri için şunları söyledi: "Son derece düzenli, titiz ve kararlı biri. Kafasına koyduğunu planlı ve akılcı bir şekilde sonuna kadar götüren, aynı zamanda esprili ve sıcakkanlı bir karakter."

