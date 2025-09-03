Can Borcu’nda tempo yükseliyor! Emir Benderlioğlu’ndan yeni sezona dair ipuçları!

SON DAKİKA
İlk sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen atv’nin sevilen dizisi Can Borcu, yeni sezona iddialı bir giriş yapıyor. Dizinin kadrosuna “Oğuz” karakteriyle katılan başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu, rolü hakkında ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025 , 14:13 Güncelleme Tarihi :03 Eylül 2025 , 14:19
"Uzun yıllardır devlet için üst düzey görevlerde çalışan bir polisi canlandırıyorum" diyen Benderlioğlu, karakteri için şunları söyledi: "Son derece düzenli, titiz ve kararlı biri. Kafasına koyduğunu planlı ve akılcı bir şekilde sonuna kadar götüren, aynı zamanda esprili ve sıcakkanlı bir karakter"

Diziye katılma sürecinden de bahseden Benderlioğlu, "NTC Medya bana bu rolü önerdiğinde çok mutlu oldum. Böyle güçlü bir oyuncu kadrosunun parçası olmak büyük bir gurur. Senaryonun temposu ve dengesi müthiş. Hem deneyimli hem genç yeteneklerle dolu bir ekip... Set ortamı inanılmaz sıcak ve profesyonel. Bu da oyuncu olarak bize büyük motivasyon sağlıyor" dedi.

Yeni sezon hakkında da ipuçları veren Benderlioğlu, "Bu sezon izleyiciyi aksiyonun ve heyecanın hiç azalmadığı, romantizmle harmanlanmış yüksek tempolu bir hikâye bekliyor" şeklinde konuştu.