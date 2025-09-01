SON DAKİKA
Müge Anlı ve Esra Erol bugün start veriyor!

atv ekranları gündüz kuşağı ile yeni sezona ‘merhaba’ diyor. Esra Erol ve Müge Anlı, bugün izleyicileri ekran başına davet ediyor. Bugün saat 10.00’da Müge Anlı İle Tatlı Sert; saat 16.00’da ise Esra Erol'da programı yeni sezona kaldıkları yerden devam edecekler.

Giriş Tarihi :01 Eylül 2025
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.

Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar çözümleri yine Esra Erol'da bulmaya devam edecek.

