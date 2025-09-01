SON DAKİKA
Gündemin nabzı Ajans Bugün'de atacak

Gazeteci Cansın Helvacı ve TAKVİM Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem’in sunduğu “Ajans Bugün”, yeni yayın dönemine güçlü bir içerikle başlıyor. Siyasetten ekonomiye her alanda gündemi belirleyen program, sabah saatlerinde izleyicinin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Gazeteci Cansın Helvacı ve TAKVİM Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de hafta içi her sabah 09.00 ile 11.00 arasında yayınlanan Ajans Bugün'de Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Bugün başlayacak yeni yayın dönemi ile birlikte siyasetten ekonomiye, dış haberden asayişe, spordan magazine her alanda haberlerin yer aldığı Ajans Bugün milyonların sabah ilk tercihi olmaya devam edecek. Cansın Helvacı'nın sunumu ve yorumları haberlere farklı bir bakış açısı getirirken, gazeteci Faruk Erdem de başta ekonomi olmak üzere tüm haberlerle ilgili yorum ve deneyimlerini izleyiciyle buluşturuyor.

