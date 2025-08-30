SON DAKİKA
ATV’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar: Yağmur altında aşk

atv’nin 2 Eylül Salı akşamı izleyici ile buluşacak O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın dizisi “Gözleri KaraDeniz”in, ilk bölümünden romantik ve etkileyici anlar paylaşıldı.

Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :30 Ağustos 2025 , 10:56
Başrolleri paylaşan Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın Çamlıhemşin'de birlikte horon oynadığı sahneler, dizinin samimi atmosferini yansıtırken; ikilinin yağmur altında yaşadığı romantik dakikalar şimdiden izleyicilerin kalbini fethedecek türden görünüyor.

Çekimler için Karadeniz'in büyüleyici doğasında kamera karşısına geçen oyuncular, sahne öncesi horon için yöre halkı ile çalıştıklarını belirttiler. Temel figürler için destek alan ikili set arakasında da bol bol pratik yaptıklarını dile getirdiler. İlk kez horon oynayan ikili daha önce bölge insanının sıcakkanlılığına ve yardımseverliğine hayran kaldıklarını bir kez daha dile getirdiler.

Başrollerinde, Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'a Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi başarılı isimlerin eşlik ettiği "Gözleri KaraDeniz", sadece hikâyesiyle değil; doğası, müziği, horonu ve romantizmiyle de ekranın yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor.

Gözleri Karadeniz ilk bölümüyle 2 Eylül Salı akşamı atv'de!

