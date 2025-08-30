ATV’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar: Yağmur altında aşk

Kaynak: atv

Çekimler için Karadeniz'in büyüleyici doğasında kamera karşısına geçen oyuncular, sahne öncesi horon için yöre halkı ile çalıştıklarını belirttiler. Temel figürler için destek alan ikili set arakasında da bol bol pratik yaptıklarını dile getirdiler. İlk kez horon oynayan ikili daha önce bölge insanının sıcakkanlılığına ve yardımseverliğine hayran kaldıklarını bir kez daha dile getirdiler.