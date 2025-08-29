SON DAKİKA
ATV'nin iddialı gündüz kuşağı programları yeni sezon için hazır: Müge Anlı ve Esra Erol başlıyor!

atv ekranları gündüz kuşağı ile yeni sezona merhaba diyor! 1 Eylül Pazartesi günü izleyicilerini ekran başına davet ediyor.

Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025 , 12:10 Güncelleme Tarihi :29 Ağustos 2025 , 12:22
Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da başlıyor.

SABAH KUŞAĞININ EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT"

Yayın Saati: 10.00

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla 1 Eylül Pazartesi atv'de

EKRANLARIN EN BAŞARILI ARABULUCUSU "ESRA EROL"

Yayın Saati: 16.00

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek.

Esra Erol'da yeni sezonuyla 1 Eylül'de atv'de başlıyor

1 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert; saat 16.00'da ise Esra Erol'da programı yeni sezona kaldıkları yerden devam edecekler.

