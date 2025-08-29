ATV’nin iddialı gündüz kuşağı programları yeni sezon için hazır: Müge Anlı ve Esra Erol başlıyor!

Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da başlıyor.

Kaynak: atv

SABAH KUŞAĞININ EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT"

Yayın Saati: 10.00

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.

EKRANLARIN EN BAŞARILI ARABULUCUSU "ESRA EROL"

Yayın Saati: 16.00

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek.

1 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert; saat 16.00'da ise Esra Erol'da programı yeni sezona kaldıkları yerden devam edecekler.