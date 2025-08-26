Müge Anlı’nın sunduğu "Güven Bana" yarışmasında Cem Öğretir ve Gürgen Öz karşı karşıya

Müge Anlı'nın sunumuyla Atv'de ekrana gelen, para ödülü için karşınızdakiyle hem ortak hem rakip olacağınız "Güven Bana", 12'nci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu programın bu haftaki yarışmacı koltuğunda, başarılı sunucu ve haberci Cem Öğretir ve yetenekli oyuncu Gürgen Öz yarışacak.

Sevilen ikili birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış 2 yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili...

Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Müge Anlı ile Güven Bana, bu akşam saat 20.00'da Atv'de ekrana gelecek.