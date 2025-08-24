SON DAKİKA
Kuruluş dizisinde Barış Falay sürprizi

Atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş"un yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyuncular tek tek belli oluyor. Bozdağ Film'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, usta oyuncu Barış Falay'ın kadroya dahil edildiği ifade edildi.

Atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş"un yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyuncular tek tek belli oluyor. Bozdağ Film'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, usta oyuncu Barış Falay'ın kadroya dahil edildiği ifade edildi. Ayrıca, yapılan paylaşımda, "Kuruluş dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Barış Falay'a ve sevenlerine hoş geldiniz diyoruz" sözlerine yer verildi.

Bu gelişme, dizinin sevenleri tarafından da büyük bir heyecanla karşılandı.

