Yevgeni Onegi adlı eserin yazarı kimdir?

ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya sorulan kritik soru, salondaki heyecanı doruğa çıkarırken televizyon karşısındakileri de meraklandırdı.

Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025 , 23:30 Güncelleme Tarihi :21 Ağustos 2025 , 23:32
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruktaydı. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan kritik soru, programın en merak edilen anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

SORU: Yevgeni Onegi adlı eserin yazarı kimdir?

A. Tolstoy
B. Gorki
C. Puşkin
D. Gogol

YANIT: Aleksandr Sergeyeviç Puşkin ✅