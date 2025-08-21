Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruktaydı. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan kritik soru, programın en merak edilen anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
SORU: Yevgeni Onegi adlı eserin yazarı kimdir?
A. Tolstoy
B. Gorki
C. Puşkin
D. Gogol
YANIT: Aleksandr Sergeyeviç Puşkin ✅