“Mükemmel Aile” bu akşam atv’de: Doğuma yetişme yolculuğu ekrana geliyor

Atv, yayınladığı filmlerle ekrana kilitliyor. Bugün saat 20.00'de ekrana gelecek olan "Mükemmel Aile", kızlarının doğumuna yetişmeye çalışan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor.

Her biri kendi dünyasında yaşayan aile üyelerini hayatının hiçbir anında yanında bulamayan Zeynep, ailesine sitem dolu bir mesaj gönderir. Zeynep'in gönderdiği videoda hamile olduğunu öğrenen aile üyeleri, bunca zaman yalnız bıraksalar da doğumda onun yanında olmak isterler. Doğuma yetişebilmek için İstanbul'dan Antalya'ya doğru yola koyulan aile, yolculuk sırasında kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.