Atv’nin yeni dizisi ‘Aynadaki Yabancı’ yüz değiştiren bir annenin savaşını ekrana taşıyor

Atv’nin MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Eda Toksöz’ün üstlendiği merakla beklenen dizisi “Aynadaki Yabancı”, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin kadrosu ise şimdiden heyecan yaratıyor.

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025
Atv'nin bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olan ve "Akıl unutur, kalp unutmaz" sloganıyla ekrana gelecek "Aynadaki Yabancı", estetikle yeniden doğan bir annenin kimlik arayışını ve evladı için verdiği savaşı çarpıcı bir dille anlatacak. Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Sara Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alacak.

BÜYÜK SINAV VERECEK!

Hikayesi bir masal gibi başlayan Azra'nın hayatı kısa sürede bir kabusa dönüşür. Karaaslan ailesinin gelini olarak dışarıdan kusursuz görünen bir hayat sürse de bu ihtişamın ardında karanlık sırlar gizlidir. Kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken büyük bir bedel ödemek zorunda kalan Azra, ona yeniden kavuşabilmek için tek bir çıkış yolu bulur: yüzünü değiştirip başka biri olarak o eve geri dönmek. Bu yolculukta başarılı estetik cerrah Barış Saygıner'le tanışır ve ameliyat masasında yalnızca yüzünü değil, kaderini de yeniden yazar. Ancak geçmişin gölgeleri ve imkânsız bir aşk, Azra'nın önündeki en büyük sınav olacaktır.

