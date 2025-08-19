Türk dizileri 170’e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü Türk dizilerinin çekildiği Bozdağ Film Platolarını ziyaret etti. Kuruluş Osman, Destan ve Ateş Kuşları gibi yapımların hayat bulduğu çekim sahalarını Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ile birlikte gezen Ersoy, film süreçlerinin mutfağını yerinde inceledi.



Ersoy, dünyanın dört bir yanında 170'e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin, artık klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğini vurguladı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın tanıtım amaçlı iki önemli deneme yaptığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:



"Özellikle Antalya ve İstanbul ile ilgili mini diziler çektik ve 1.5 milyar görüntüleme aldık, 100 milyonlarca izlenme aldık. Tepkiler de çok olumlu. Bu yeni iletişim modelini daha da geliştirerek dünyanın birçok yerine dizilerle ulaşmak istiyoruz. Türkiye'nin cazibe noktalarını, insanların cep telefonlarına eriştirmek bu dizilerle mümkün."

Bozdağ Film Platolarını gezen Bakan Ersoy, "Dünyanın gözü Türk dizilerinde" dedi.