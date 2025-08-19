Güven Bana’da sürpriz konuklar

Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de ekrana gelen, para ödülü için karşınızdakiyle hem ortak hem rakip olacağınız "Güven Bana", bu akşam 11'inci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda teknik direktör ve eski futbolcu Yılmaz Vural ile yetenekli oyuncu Ceyhun Fersoy yarışacak. Sevilen ikili, birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecek. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi? Bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak.



PARA MI GÜVEN Mİ KAZANACAK?

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı, stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili… Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Yarışmanın bu akşamki bölümünde Yılmaz Vural ve Ceyhun Fersoy yarışacak.